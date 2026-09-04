Ярославский губернатор: в целом в регионе топливо есть

В Ярославской области ситуация с бензином лучше, чем во многих других регионах, сообщил губернатор Михаил Евраев после встречи с коллективом ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Да, сегодня не на каждой заправке есть топливо. Но в целом оно в регионе есть. Дважды в день получаю информацию о ситуации по всем муниципальным округам и всем АЗС региона. Особое внимание — крупным сетевым компаниям. Когда видим серьезные проблемы, решаем их через правительство России. Договариваемся, чтобы в регион направлялись дополнительные объемы»,— рассказал губернатор.

По его словам, хуже ситуация на частных заправках, а также в округах, где нет сетевых АЗС. В частности, жители Некоузского округа вынуждены ездить в Мышкин. На контроле власти держат обстановку в Брейтовском округе, самом отдаленном от Ярославля районе. Также непростая ситуация на ярославских АЗС, расположенных близко к границам региона.

«К нам приезжают заправляться жители соседних регионов — Вологодской, Костромской, Ивановской, Тверской областей. Поэтому дополнительная нагрузка приходится на АЗС, расположенные ближе всего к границам региона. В частности, это Пречистое и Переславль-Залесский»,— написал Михаил Евраев.

Губернатор пояснил, что проблемы с бензином в других регионах отражаются на Ярославской области. Он добавил, что распределение топлива, которое производится на местном НПЗ, происходит в Москве.

Алла Чижова