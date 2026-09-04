ПСБ расширил сеть партнеров «Карты жителя Ярославской области»

ПСБ поздравил 100-го участника программы лояльности «Карты жителя Ярославской области», им стала сеть магазинов «Мой мясной». Подключение крупного сетевого магазина к программе подтверждает растущий интерес предпринимателей к проекту и делает его еще более полезным в повседневной жизни ярославцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПСБ Фото: Пресс-служба ПСБ

В январе 2026 года ПСБ совместно с правительством Ярославской области запустил проект «Карта жителя Ярославской области», который включает в себя социальные и транспортные льготы, а также программу лояльности от партнеров проекта. Кроме того, держателям «Карты жителя» доступны бесплатные юридические услуги, бытовая и авто помощь по программе «Правокард» и возможность выиграть денежные призы.

Программа лояльности работает на всей территории Ярославской области. На сегодняшний день скидки держателям «Карты жителя» уже предоставляют медицинские и фитнес-центры, салоны красоты, студии развлечений, музеи, мобильные операторы, кондитерские, кафе и рестораны, цветочные салоны, отели и туристические агентства. Присоединиться к программе просто: достаточно обратиться в любой офис ПСБ, сотрудники банка оформят необходимые документы и выдадут специальный стикер для размещения в кассовой зоне организации, который даст возможность клиентам понять, что здесь можно получить скидку по «Карте жителя Ярославской области».

Программа «Карты жителя» активно расширяется, пополняется не только партнерская сеть, постоянно обновляются акционные предложения от ПСБ: этим летом к ним добавились акция «Выгодный маршрут | 30% кешбэк»* на оплату проезда на городском, пригородном, водном, железнодорожном транспорте в пределах Ярославской области и акция «Карта жителя: 100 000 ждут тебя!»**. Обновляются и предложения по вкладам: ПСБ предлагает участникам проекта «Карта жителя Ярославской области» повышенные процентные ставки и удобные сроки размещения денежных средств.

«Цель проекта ПСБ «Карта жителя Ярославской области» — поддержка жителей региона, через предоставление наиболее интересных ценовых предложений на товары и услуги от проверенных партнеров, а также помощь в развитии местному бизнесу. «Карта жителя» дает возможность ярославцам экономить на повседневных покупках, а бизнесу – широкую аудиторию потребителей без дополнительных маркетинговых затрат. Появление сотого партнера программы лояльности «Карты жителя» – важный для нас этап. Мы видим востребованность этого проекта, его реальную пользу. ПСБ продолжит расширять сеть партнеров и улучшать программу лояльности, чтобы «Карта жителя» стала еще более удобным инструментом для каждого ярославца», – отметил Алексей Богачев, управляющий Ярославским филиалом ПСБ.

«Этот проект имеет для нас стратегическое значение. Высокий спрос подтверждает статистика: всего за полгода с момента запуска карту получили уже 30 тысяч человек. Сейчас наша задача — расширять функциональность карты и открывать новые возможности как для держателей, так и для партнёров системы лояльности. Мы продолжаем тестировать новые цифровые сервисы в «Карте жителя» и работаем над улучшением доступности», — прокомментировал Максим Бартыков, министр цифрового развития Ярославской области.

Напомним, оформить «Карту жителя Ярославской области» можно в любом офисе ПСБ или МФЦ. Карта доступна лицам, достигшим совершеннолетия и имеющим постоянную регистрацию на территории Ярославской области.

*АКЦИЯ «Выгодный маршрут | 30% кешбэк», с 01.08.2026 г. с расчетом до конца года, в случае если Банк до конца периода проведения Акции не уведомляет участников Акции о её завершении, путем размещения информации о закрытии Акции на сайте Банка. Территория действия Акции – Ярославская область. Участвуют «Карты жителя Ярославской области». Кешбэк 30% начисляется при оплате «Картой жителя» проезда общественного наземного и речного транспорта, начисляется в бонусных баллах (до 800 баллов в месяц при условии совершения покупок по карте в общей сумме от 10000 рублей за календарный месяц, обмен на рубли 1/1, минимальная сумма обмена 500 баллов без лимитов по срокам в интернет-банке или приложении). Выплата бонусных баллов осуществляется до 20 числа следующего месяца. Подробнее на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (24/7, по РФ бесплатно), в офисах ПСБ. **АКЦИЯ «Карта жителя: 100 000 ждут тебя!». Период проведения акции: 01.08.2026 по 31.12.2026 (включительно). Территория действия Акции – Ярославская область. Участвуют новые и действующие держатели «Карт жителя Ярославской области». Розыгрыш в размере 100 000 рублей ежемесячно доступен клиенту при условии совершения покупок по карте в общей сумме от 10 000 рублей за календарный месяц и сохранении среднемесячного остатка на карте жителя от 10 000 рублей. Победители будут уведомлены посредством SMS и pushуведомления в мобильном приложении банка. Каждый победитель может получить только один денежный приз за весь период акции. Выплата денежного приза осуществляется до 23 числа следующего месяца путем зачисления средств на счет карты победителя. Организатор информирует, что по правилам Налогового кодекса РФ стоимость призов, превышающая 4 000 рублей в календарном году, облагается НДФЛ: 35% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов; банк выступает налоговым агентом и удерживает налог при выплате. Сумма одного денежного приза после вычета налога, подлежащая перечислению победителю, составляет 100 000 рублей. Период финального розыгрыша и выплата Денежного приза 10 победителям в общем размере 1 000 000 рублей — с 00:00:00 01.01.2027 (по московскому времени) по 23:59:59 31.01.2027 (по московскому времени). Подробнее на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (24/7, по РФ бесплатно), в офисах ПСБ. Информация актуальна на момент публикации, может измениться. ПАО "Банк ПСБ", универсальная лицензия на совершение банковских операций №3251 от 01.04.2025.

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