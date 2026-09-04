В Ярославле заработал фонтан на аллее имени Ивана Ткаченко

В Ярославле на аллее имени Ивана Ткаченко начал работу фонтан. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта».

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году фонтан решили установить в рамках создания аллеи. Контракт на строительство, цена которого 14,2 млн руб., заключили с курским ИП. После установки фонтан законсервировали на зиму, а весной он не смог возобновить работу из-за скрытого дефекта. Ремонт планировали завершить к июлю. В региональном отделении пояснили, что в августе фонтан еще не работал, по словам местных жителей.

«Мы выехали на место с представителями властей и заказчика, направили обращение в департамент городского хозяйства мэрии. Промедление объяснили техническими проблемами и заверили, что в начале осени сооружение запустят. Обещание, как мы убедились сегодня, выполнено: фонтан функционирует, демонтированное для устранения неисправностей покрытие восстановлено»,— говорится в сообщении отделения.

Алла Чижова