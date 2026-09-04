Вторичное жилье в Ярославле подорожало на 0,6% за месяц

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Ярославля в августе выросла на 0,6%, до 112 192 руб., следует из исследования федерального портала «Мир квартир». Средняя стоимость квартиры увеличилась на 0,8%, до 5,93 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ярославль занял 45-е место среди 70 крупнейших городов России по стоимости квадратного метра. В среднем по исследованным городам «квадрат» подорожал на 0,6%, до 133 730 руб. Средняя стоимость квартиры выросла на 0,8%, до 7,06 млн руб. Рост цен на метр зафиксирован в 59 городах, снижение — в семи.

«Вторичная недвижимость в августе дорожала в целом несколько более медленными темпами, чем новостройки, но зато количество городов, где цены падают, на этом рынке меньше. Предложение и тут, и там выросло всего на 3%, и все сейчас говорит о периоде застоя. Оживление спроса и роста цен мы ожидаем к концу года»,— прогнозирует генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.

Антон Голицын