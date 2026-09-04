В Ярославле из горящего дома эвакуировали 10 человек

В Ярославле сотрудники МЧС эвакуировали из многоквартирного дома 10 жильцов из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пожар начался рано утром 3 сентября на четвертом этаже дома на улице Урицкого. Прибывшие на место звенья газодымозащитной службы вывели людей с вышерасположенных этажей. Тушили возгорание 22 человека личного состава. Пожар ликвидировали за полчаса.

«Огнем уничтожено имущество на площади 2 квадратных метра, повреждена квартира на площади 15 квадратных метров»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

В качестве причины возгорания рассматривается аварийный режим работы электросети сетевого удлинителя. Проводится проверка.

Алла Чижова