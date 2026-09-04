В Ярославле не смогли продать «Дом Донцовых»
В Ярославле признан несостоявшимся аукцион по продаже объекта культурного наследия «Дом Донцовых» XIX века на улице Большой Октябрьской. Соответствующий протокол опубликован на площадке «ГИС Торги».
Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО
«На дату окончания приема заявок от претендентов, желающих участвовать в торгах, не поступило ни одной заявки»,— поясняется в протоколе причина.
Решение о продаже исторического здания власти приняли в 2025 году. Сначала объект выставили на торги за 101 млн руб., однако заявок также не было. Накануне новой процедуры начальную цену снизили до 89 млн руб. В лот входили здание площадью 586 кв. м, земельный участок под ним площадью 550 кв. м и движимое имущество (люстра, бра и др.).
Ранее в «Доме Донцовых» размещался «Городской центр развития образования», переехавший в бывшие помещения администрации Кировского района.