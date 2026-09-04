В Ярославле не смогли продать «Дом Донцовых»

В Ярославле признан несостоявшимся аукцион по продаже объекта культурного наследия «Дом Донцовых» XIX века на улице Большой Октябрьской. Соответствующий протокол опубликован на площадке «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО

«На дату окончания приема заявок от претендентов, желающих участвовать в торгах, не поступило ни одной заявки»,— поясняется в протоколе причина.

Решение о продаже исторического здания власти приняли в 2025 году. Сначала объект выставили на торги за 101 млн руб., однако заявок также не было. Накануне новой процедуры начальную цену снизили до 89 млн руб. В лот входили здание площадью 586 кв. м, земельный участок под ним площадью 550 кв. м и движимое имущество (люстра, бра и др.).

Ранее в «Доме Донцовых» размещался «Городской центр развития образования», переехавший в бывшие помещения администрации Кировского района.

Алла Чижова