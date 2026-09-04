В Ярославле в день памяти «Локомотива» перекроют дорогу у кладбища

В Ярославле 7 сентября на улице Чехова в районе Леонтьевского кладбища будет перекрыто движение из-за мероприятия в память о хоккейной команде «Локомотив», разбившейся в авиакатастрофе 15 лет назад. Приказ подписал директор департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Движение будет перекрыто от улицы Угличской до площади Ярославль – Главный. Время действия ограничений — с 7:00 до 15:30.

На Леонтьевском кладбище похоронены большинство погибших игроков и сотрудников «Локомотива», там создан крупный мемориальный комплекс. Ранее президент клуба Юрий Яковлев высказался о предстоящей годовщине.

«Я считаю, что дни памяти не зависят от количества пройденных лет. Надо помнить и выполнять то, что должно. Соберемся, помянем, кубок поставим»,— сказал господин Яковлев.

Алла Чижова