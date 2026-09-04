Jeland впервые вошел в топ-10 российского авторынка

Продажи автомобилей Jeland в России в августе достигли 2,36 тыс. машин, что позволило марке впервые войти в десятку самых продаваемых автомобильных брендов страны. Об этом сообщил автомобильный аналитик Денис Гаврилов со ссылкой на данные «Автостата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам последнего месяца лета Jeland занял десятое место среди всех марок

Фото: Пресс-служба «АГР Холдинг» По итогам последнего месяца лета Jeland занял десятое место среди всех марок

Фото: Пресс-служба «АГР Холдинг»

По итогам последнего месяца лета Jeland занял десятое место среди всех марок и пятое — среди брендов российского производства.

«Продажи Jeland с момента выхода марки на рынок увеличиваются месяц к месяцу. Например, в июле было реализовано 1879 автомобилей бренда. Тогда Jeland занял на российском рынке 11-е место»,— прокомментировал господин Гаврилов.

Jeland — российский автомобильный бренд, созданный в 2025 году в рамках партнерства «АГР Холдинга» (Россия) и компании Defetoo (Китай). Производство запущено в 2026 году на площадке бывшего завода General Motors в Шушарах (СанктПетербург)

Карина Дроздецкая