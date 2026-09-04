Владельцы около 100 участков земли на Ставрополье оспорили их исключение из ЕГРН

Владельцы земельных участков в Предгорном округе Ставропольского края подали кассационные жалобы на решения судов, удовлетворивших требования администрации об исключении сведений о границах участков из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом «Ъ-Кавказ» сообщила одна из ответчиц по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет примерно о 100 участках в станице Ессентукской и хуторе Новая Пролетарка. Собственники настаивают, что приобрели недвижимость законно и не должны нести последствия возможных ошибок, допущенных при формировании земельных массивов.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что администрация Предгорного муниципального округа через суд добивается исключения из ЕГРН сведений о земельных участках в станице Ессентукской и хуторе Новая Пролетарка. В первом случае ответчиками выступают 88 собственников, во втором — десять. По версии муниципалитета, при формировании земельных массивов в их состав были включены муниципальные земли.

Кассационная жалоба на решение Предгорного районного суда от 20 февраля 2026 года и определение Ставропольского краевого суда от 25 июня подана в Пятый кассационный суд общей юрисдикции. Заявители просят отменить судебные акты и направить дело на новое рассмотрение. Заседание назначено на 11 ноября.

Спор касается земельных участков, образованных из крупного земельного массива. Администрация Предгорного округа утверждает, что при его формировании в состав земель были включены муниципальные территории. На этом основании муниципалитет добивался признания межевых планов незаконными, исключения из ЕГРН сведений о координатах границ участков и их снятия с кадастрового учета.

В кассационной жалобе собственники указывают, что такое решение фактически лишает их возможности распоряжаться принадлежащей им недвижимостью, хотя вопрос о прекращении права собственности в иске администрации не ставился. По мнению заявителей, суды не разрешили вопрос о судьбе зарегистрированных прав и не определили механизм их сохранения или восстановления.

Собственники также ссылаются на свой статус добросовестных приобретателей. Они указывают, что перед покупкой проверяли сведения ЕГРН и не могли знать о возможных нарушениях, допущенных на этапе формирования исходных земельных массивов. В жалобе приведена ссылка на п. 6 ст. 8.1 Гражданского кодекса РФ, согласно которому приобретатель недвижимости, полагавшийся при покупке на данные государственного реестра, считается добросовестным, пока не доказано обратное.

Кроме того, собственники считают, что ответственность за допущенные при формировании участков ошибки должна быть возложена на кадастрового инженера, а не на приобретателей недвижимости. В жалобе приводятся положения закона о кадастровой деятельности, предусматривающие ответственность кадастрового инженера за недостоверные сведения межевого плана и возможность возмещения причиненных им убытков за счет страхового возмещения.

Заявители также указывают, что судебная землеустроительная экспертиза не выявила реестровой ошибки в принадлежащих им участках. При этом ошибки, установленные экспертом в отношении ряда других участков, по утверждению ответчиков, уже были предметом рассмотрения в отдельном деле.

Собственники просят кассационный суд отменить решения нижестоящих инстанций и вернуть дело на новое рассмотрение.

Отдельный аналогичный спор касается десяти участков в хуторе Новая Пролетарка. Предгорный районный суд удовлетворил требования администрации 20 февраля 2026 года, а Ставропольский краевой суд 25 июня оставил решение без изменения. Собственники этих участков также указывают на риск фактической утраты возможности распоряжаться недвижимостью при сохранении формальной записи о праве собственности.

Роман Лаврухин