Зарплаты в Ярославской области в первом полугодии выросли на 15,8%

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в Ярославской области в первом полугодии 2026 года составила 82,3 тыс. руб. Это на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В реальном выражении, с учетом изменения потребительских цен, рост составил 8,7%, следует из данных Ярославльстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее заметное ускорение зарплат пришлось на июнь. Среднемесячная начисленная зарплата в регионе составила 91,6 тыс. руб., увеличившись по сравнению с маем на 7,6%.

Самые высокие зарплаты по итогам января—июня зафиксированы в области спорта, отдыха и развлечений (225,3 тыс. руб.) и в финансовой и страховой деятельности (164 тыс. руб.). В сфере информатизации и связи показатель составил 128,1 тыс. руб., в производстве нефтепродуктов — 118,9 тыс. руб.

В строительстве средняя зарплата за январь—июнь составила 60,9 тыс. руб., в торговле — 68,1 тыс. руб., в гостиничном бизнесе и общепите — 54,7 тыс. руб.

Антон Голицын