В Ярославле перекроют участок Республиканского проезда

В Ярославле с 22:00 3 сентября будет перекрыт участок Республиканского проезда в районе путепровода на пересечении с проспектом Октября. Приказ подписал директор департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

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Перекрытие вызвано проведением дорожных работ. Движение откроют в 5:00 6 сентября. Аналогичные ограничения на данном участке неоднократно вводились летом на несколько дней в связи с реконструкцией путепровода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема перекрытия

Фото: Приложение к приказу Схема перекрытия

Фото: Приложение к приказу

Алла Чижова