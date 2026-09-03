В Ярославле перекроют участок Республиканского проезда
В Ярославле с 22:00 3 сентября будет перекрыт участок Республиканского проезда в районе путепровода на пересечении с проспектом Октября. Приказ подписал директор департамента городского хозяйства Олег Виноградов.
Фото: Яндекс. Карты
Перекрытие вызвано проведением дорожных работ. Движение откроют в 5:00 6 сентября. Аналогичные ограничения на данном участке неоднократно вводились летом на несколько дней в связи с реконструкцией путепровода.
Схема перекрытия
Фото: Приложение к приказу