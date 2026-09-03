«Дон Жуан», фестиваль карикатуры и боевик с Джейсоном Стэйтемом

Первые выходные осени в Новороссийске обещают быть насыщенными: от высоких театральных страстей до головокружительных кино-погонь. А также музыка 90-х в современной обработке и фестиваль карикатуры, который научит смеяться над серьезным. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

Какие спектакли посетить

4 сентября в 18:30 в Театре Старого Парка в Кабардинке состоится премьера спектакля «Отель двух миров». «Разочарованный во всем, но еще довольно молодой человек Бернар Порталь попадает в загадочный отель. Постояльцы этого места — люди, оказавшиеся между жизнью и смертью. Каждому, кто находится здесь, предстоит переосмыслить свои поступки и попытаться сделать выводы. Знакомясь с другими постояльцами, Жюльен учится принимать судьбу и понимать самого себя. А зритель с замиранием следит за тем, какой путь — в один из двух миров — ждет каждого из героев», — говорится в описании спектакля-притчи.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

5 сентября в 19:00 в Новороссийском городском театре пройдет спектакль «Дон Жуан» в постановке Георгия Цнобиладзе из Санкт-Петербурга. Режиссер знаком зрителям по спектаклям «Как Зоя гусей кормила» и «Охота жить». «Энергичная, наполненная неожиданными режиссерскими решениями, гротесковая постановка не оставит равнодушными зрителя, — говорится в аннотации. — В актерском воплощении замысла режиссера присутствуют и безумная страсть отношений мужчины и женщины, и интриги, которые умело плетет Дон Жуан, бросивший вызов не только обществу, но и небесам. Изворотливость его слуги Сганареля в противовес всему, что делает его господин, открывает еще один порок, который простыми словами можно описать так: "...моя хата с краю, и я ничего не знаю". Он неустанно предостерегает Дон Жуана, ведущего необузданный образ жизни, выступающего в роли жениха каждой понравившейся девушке, безболезненно бросающего предыдущую, но при этом не забывающего и о своих интересах». Все, что происходит на сцене, вскрывает пороки современного общества и указывает, к чему это может привести.

Стоимость билетов — 700 руб. (16+)

5 сентября в 18:30 в Театре Старого Парка в Кабардинке покажут спектакль «Последняя попытка». Эта пьеса исследует перипетии семейной жизни, любовные переживания, кризис среднего возраста и эмоциональные порывы молодости. Михаил Задорнов преподносит серьезные темы с юмором, так что зрители могут смеяться до слез. Он мастерски описывает отношения через абсурдные и уморительные сцены, подкрепленные остроумными диалогами. Как сказано в описании, каждый персонаж в спектакле переживает свою «последнюю попытку»: создать семью, спасти брак, покончить с жизнью или начать ее с чистого листа. Их взаимодействие наполнено курьезными и неожиданными поворотами, которые одновременно смешат и трогают до глубины души.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

6 сентября в 10:00 в Городском дворце культуры покажут спектакль «Счастье для Тимоши» — детскую сказку о важности дружбы и взаимопомощи в декорациях животного мира. В афише также заявлен детский спектакль «Теремок».

Стоимость билетов — 500 руб. (0+)

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На какие концерты сходить

4 сентября в 21:00 в «Пена Пабе» выступит единственный на юге России трибьют «Агаты Кристи» — группа Green Peace. Коллектив исполнит культовые хиты знаменитой рок-группы.

Стоимость билетов — 1000 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) в эти дни покажут сразу несколько киноновинок.

В конце августа в прокат вышел боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. По сюжету, Коул Рид, некогда служивший в спецназе и полиции, ныне трудится в частной охране. Внезапно на его глазах убивают его босса-миллиардера. Рида подставляют, поэтому он становится главным подозреваемым. Ему приходится бежать от закона. Он решает самостоятельно выйти на след убийцы и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Криминальный триллер режиссера Мартина Кэмпбелла «Сыграть в ящик» выходит в российский прокат 3 сентября. Джек планирует инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховую выплату в 30 млн долларов. Соучастницей в этой афере становится его жена Нора, но у нее другой план: убить Джека по-настоящему.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

В этот же день в российских кинотеатрах выходит фильм «Бегущая» — британский экшн-триллер о матери, которая должна бегать по Лондону и выполнять опасные задания, чтобы спасти своего похищенного сына.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

Также в кинотеатрах города продолжается показ приключенческой сказки для всей семьи «Последний богатырь. Колобок». Это подлинная история самого харизматичного жителя Белогорья и вселенной «Последнего богатыря» — Колобка. Зрители узнают, с какой коварной целью его испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада. Это приключение, в котором Колобок и его случайные друзья обретут себя.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

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Куда сходить еще

4 сентября в 17:00 распахнет свои двери в Мегацентре «Красная площадь» (вторая очередь, первый этаж) Международный фестиваль карикатуры «Улыбкаморя — 2026».

Уже в 11-й раз художники из разных стран предлагают всем желающим посмотреть сквозь призму юмора на самые актуальные жизненные ситуации. В этом году главная тема — «Семейные ценности», слегка разбавленная «Служебным романом».

Вход свободный

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