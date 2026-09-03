В Гаврилов-Яме открыли центр единоборств

В Гаврилов-Яме открыли новый центр единоборств, рассчитанный на 250 воспитанников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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Центр расположен на улице Спортивной, рядом со стадионом «Труд». В нем будут проходить занятия по самбо, боксу, дзюдо, кикбоксингу и муай-таю для детей от 5 до 18 лет. В центре есть два универсальных зала, раздевалки, медицинский кабинет и помещения для тренеров.

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Объект построили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Контракт на строительство был заключен с ярославским ООО ПП «Промавтоматика», цена соглашения — 200,9 млн руб. Возведение началось в сентябре 2025 года.

Алла Чижова