Ярославцы стали активнее брать ипотеку

По итогам первого полугодия 2026 года жители Ярославской области оформили свыше 3,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Объем выданных средств вырос на 41,8% и составил 13,4 млрд руб. Средний размер кредита составил 3,7 млн руб., что на 200 тыс. больше, чем в первом полугодии 2025 года.

В отделении уточнили, что в среднем в первом полугодии в месяц выдавали 605 займов. Пик пришелся на июнь, когда было заключено 760 договоров. В первый месяц лета средневзвешенная процентная ставка была 9,64%. По состоянию на начало июля 2026 года задолженность по ипотеке у жителей региона составляла 126,3 млрд руб., что на 9,6% больше, чем год назад.

Алла Чижова