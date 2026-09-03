Фестиваль «Виноград» в Ярославле пройдет с 10 по 13 сентября

С 10 по 13 сентября в Ярославле на территории Стрелки впервые состоится фестиваль «Виноград». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Генеральный партнер события — банк ПСБ, для которого наш регион стал родным после переезда головного офиса. Благодаря этому сотрудничеству организаторы подготовили насыщенную четырехдневную программу»,— рассказал Михаил Евраев.

Губернатор сообщил, что программа включает около 200 мероприятий на 11 тематических площадках. Центральным элементом фестиваля станет ярмарка, где более 30 производителей из Крыма, Кубани, Кавказа, Дона и Поволжья представят свою продукцию.

«В гастрономической зоне рестораны презентуют свои блюда, а фермеры — наши местные угощения: сыры, мясные деликатесы, рыбу, мед и сладости. Приглашаю жителей и гостей региона узнать новое о российских традициях, попробовать локальные продукты, послушать музыку, приятно и с пользой провести время с семьей»,— написал Михаил Евраев.

Среди участников ярмарки — известные бренды, такие как «Массандра» и «Новый Свет», а также небольшие винодельни: «Denisov Winery», «Leto» и другие. Развлекательная программа предусматривает гастрономические шоу, лекции, концерты и театральные постановки. На сценах выступят артисты из Ярославля и Москвы. Для семей с детьми подготовлены образовательные активности: специалисты Курчатовского института и других научных центров проведут эксперименты по биологии, химии и физике, а также занятия по робототехнике и творческие лаборатории.

Фестиваль «Виноград» проходит с 2022 года по инициативе президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и направлен на популяризацию культуры виноделия в связке с наукой и искусством.

«Для банка поддержка таких проектов — это возможность не только обогатить культурную карту Ярославля, сделать жизнь горожан интереснее и насыщеннее, но и создать дополнительные импульсы для развития малого бизнеса региона: местные производители представят на фестивале свои продукты. Необычный формат, сочетающий в себе культуру, науку, гастрономию и искусство, позволит объединить на площадке «Винограда» множество гостей с самыми разными интересами. ПСБ установит на фестивале шатер-мастерскую, в котором участников праздника ждет знакомство с традиционными русскими ремеслами в современном прочтении»,— прокомментировал управляющий Ярославским филиалом ПСБ Алексей Богачев.

Алла Чижова