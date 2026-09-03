В Ярославле начался ремонт улицы Яковлевской

В Ярославле ООО «СК Олимп-Строй» приступило к работам в рамках муниципальных контрактов на капремонт Яковлевского кольца и нескольких прилегающих улиц. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общая стоимость контрактов составила 104 млн руб. По словам господина Молчанова, подрядчик начал работы на участке дороги улицы Яковлевской в районе дома №7 (областная больница) до черты городского округа. Также будут отремонтированы улица 3-я Яковлевская от проспекта Авиаторов до границы города и дорога без названия от улицы 3-я Яковлевская до дома №7 по улице Яковлевской, включая разворотное кольцо общественного транспорта. Само же Яковлевское кольцо ждет расширение, эти работы проведут в 2027 году.

На всех участках рабочие заменят верхний слой асфальта, установят новые бордюры, отремонтируют и построят недостающие участки тротуаров, приведут в порядок территории остановок, модернизируют пешеходные переходы, установят дополнительное освещение и сделают ливневую канализацию, где это нужно. В районе больницы появятся парковочные места. Согласно контрактам, работы должны завершить к августу 2027 года.

«Прошу водителей быть предельно внимательными, заранее планировать свои маршруты в объезд»,— призвал мэр Ярославля.

Алла Чижова