В Ярославле арестовали пнувшего ребенка мужчину

В Ярославле суд назначил мужчине, пнувшему ребенка, 10 суток административного ареста. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе УМВД.

В августе в соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала физическое насилие в отношении ребенка. Согласно кадрам, двое взрослых и трое детей ожидали лифт в подъезде многоквартирного дома на улице Щорса. Дети бегали и кричали, одного из них мужчина ударил ногой, малолетний упал. После публикаций полиция начала проверку.

«В результате проверки в отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ "Побои". Решением суда гражданину назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова