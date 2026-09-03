В Ростове-на-Дону спрос на долгосрочную аренду квартир вырос на 16% за месяц

В июле 2026 года интерес к долгосрочной аренде квартир в Ростове-на-Дону вырос на 16% за месяц. Наиболее заметно увеличился интерес к двухкомнатным квартирам — на 25%. Такие данные «Ъ-Ростов» предоставил сервис Авито Недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Однокомнатными и трехкомнатными квартирами пользователи интересовались на 19% чаще, студиями — на 11% чаще. Основу предложения в городе составляют однокомнатные квартиры (49% витрины) и двухкомнатные (27%). За месяц объем предложения практически не изменился, а по сравнению с июлем 2025 года расширился на 9%.

Как отмечают в компании, традиционно перед новым учебным годом особенно вырос спрос в районах, где расположены крупные вузы. Так, в Кировском районе, где расположены некоторые корпуса Южного федерального университета (ЮФУ) и Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ), интерес к аренде жилья вырос за месяц заметнее, чем в среднем по городу — на 40%.

Заметный рост показали также Первомайский (+31%) и Железнодорожный районы (+29%). Самыми популярными по абсолютному объему спроса остаются Октябрьский и Советский районы — по 17% от всего интереса в городе.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, средняя арендная ставка в Ростове-на-Дону за год снизилась на 2% до 28,9 тыс. руб.

Кристина Федичкина