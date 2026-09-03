В Рыбинске пресекли незаконную торговлю ветпрепаратами

В Рыбинске один из индивидуальных предпринимателей продавал ветеринарные препараты без обязательной лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Основанием для проверки послужила поступившая в ведомство информация о незаконной продаже лекарств для животных. На месте факты подтвердились.

«В ходе контрольного мероприятия специалисты выявили существенные нарушения обязательных требований законодательства. Ключевым нарушением стало отсутствие у предпринимателя специального разрешения (лицензии), наличие которого в данном случае обязательно»,— говорится в сообщении Россельхознадзора.

В отношении предпринимателя был составлен протокол по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, если она обязательна. Арбитражный суд Ярославской области признал бизнесмена виновным и назначил ему штраф. По указанной статье штраф для ИП составляет 2 – 2,5 тыс. руб. с конфискацией продукции.

Алла Чижова