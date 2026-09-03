В Ярославле автомобиль сбил ребенка на самокате

В Ярославле в результате ДТП на улице Чернопрудной в больницу госпитализировали несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По данным полиции, 3 сентября в 13:10 36-летний водитель автомобиля Changan при повороте направо с проспекта Фрунзе на улицу Чернопрудную в районе «Адмирала» сбил пешехода. Ребенок в момент аварии пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на самокате.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Алла Чижова