Жителя Рыбинска обвиняют в передаче номеров для регистрации в мессенджере

В Рыбинске местного жителя обвиняют в участии в организованной группе, членов которой он обеспечивал данными для незаконной регистрации в мессенджере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемый выполнял роль поставщика, а именно передавал участникам группы активированные абонентские номера и коды подтверждения регистрации для создания учетных записей пользователей в мессенджере. В чем именно заключалась противоправная деятельность членов группы, не уточняется.

Рыбинцу вменяют незаконную передачу сведений, необходимых для регистрации и авторизации пользователей в информационном ресурсе, в составе организованной группы (ч. 2 ст. 274.5 УК РФ).

Полиция завершила расследование дела, первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение. Дело теперь рассмотрит Рыбинский городской суд. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.

Алла Чижова