Велосипедиста в Любиме будут судить за гибель пешехода

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 42-летнего велосипедиста, сбившего жительницу Любимского округа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Авария произошла 29 ноября 2025 года в поселке Отрадном. По версии следствия, в темное время суток обвиняемый, управляя велосипедом с мотор-колесом, сбил 64-летнюю женщину, которая шла ему навстречу. Пешехода увезли в больницу, однако спасти женщину не удалось — она умерла.

Велосипедиста обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 268 УК РФ).

Алла Чижова