Прибыль организаций Ярославской области за полугодие выросла почти на 19%

Сальдированный финансовый результат организаций Ярославской области в январе—июне 2026 года составил 46,1 млрд руб., увеличившись на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Ярославльстата. При этом число прибыльных организаций сократилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По оперативным данным статистического ведомства, прибыль в первом полугодии получили 333 организации — 74,8% от общего числа наблюдаемых предприятий. Их совокупная прибыль составила 57,3 млрд руб., что на 1% больше, чем годом ранее. Убыток получили 112 организаций на общую сумму 11,2 млрд руб. Это на 37,7% меньше показателя годом ранее.

Основной вклад в положительный финансовый результат внесли обрабатывающие производства — 15,7 млрд руб. против 7,5 млрд руб. годом ранее. Результат отрасли вырос более чем вдвое. В строительстве сальдо прибылей и убытков составило 7,6 млрд руб. (+98,4%), в энергетике — 7 млрд руб. (+75,1%), в торговле — 6,4 млрд руб. (+11%).

Вместе с тем ряд отраслей завершил полугодие с отрицательным сальдо. В транспортировке и хранении убыток составил 611,8 млн руб. против положительного результата годом ранее, а в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 794 млн руб. убытка. В водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов отрицательное сальдо достигло 650,8 млн руб.

Антон Голицын