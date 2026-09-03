В Ярославле прошли учения железнодорожных войск

В Ярославле военнослужащие железнодорожной бригады железнодорожных войск Московского военного округа (МВО) в ходе учений отразили условные атаки беспилотников и речных безэкипажных катеров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления железнодорожных войск округа Олега Брагина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Московского военного округа / ТАСС Фото: Пресс-служба Московского военного округа / ТАСС

«Мы предусмотрели здесь все — это и использование беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня перевернули ход современных боевых действий, и безэкипажные катера. Пока их еще на реках не применяли, но тем не менее мы должны быть готовы»,— процитировал ТАСС господина Брагина.

Учения проходили на берегу Волги на Норском полуострове. Как сообщил «Городской телеканал», по легенде железнодорожный мост подвергся атаке, для восстановления сообщения было решено возвести понтонную переправу. Таким образом, в ходе учений военнослужащие отработали возведение временного железнодорожного моста через водную преграду, организацию переправы железнодорожного состава и восстановление инфраструктуры после условных действий противника. С помощью пожарного катера участники учений локализовали и потушили возгорание.

Алла Чижова