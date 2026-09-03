Путин: шансы на урегулирование украинского конфликта есть

Шансы на урегулирование конфликта на Украине есть, заявил президент России Владимир Путин на ВЭФ. Однако мирные инициативы, по словам главы государства, осложняются «проявлением государственного терроризма» со стороны Украины, соучастниками которого выступают ее западные союзники.

Одним из таких проявлений президент назвал угрозы атаковать российские гражданские самолеты. Из-за этого будет сложнее провести двусторонние мирные переговоры, считает Владимир Путин. Вместе с тем стороны продолжают поддерживать контакты, прежде всего по линии спецслужб, рассказал глава государства.

«Договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Все остальные страны готовы поддержать и помочь... Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны — это Россия и Украина»,— заключил господин Путин.