Путин: власти России стремятся уравнять стоимость жизни в регионах

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. Он уточнил, что приводить к общим показателям нужно в том числе стоимость продуктов питания.

«Это важный показатель — сколько стоит килограмм яблок, но важнее и другое: как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации... В этом, собственно говоря, и заключается наша цель»,— заверил господин Путин на пленарном заседании ВЭФ.

В июне президент заявил о необходимости к 2030 году обеспечить ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям соответствие общероссийским показателям по уровню жизни. Он призвал сделать так, чтобы «люди увидели реальные перемены к лучшему». Он также поручил снизить уровень бедности по всей России к 2036 году до 5%.