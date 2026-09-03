Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
VTB logo

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000

Путин: власти России стремятся уравнять стоимость жизни в регионах

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. Он уточнил, что приводить к общим показателям нужно в том числе стоимость продуктов питания.

«Это важный показатель — сколько стоит килограмм яблок, но важнее и другое: как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации... В этом, собственно говоря, и заключается наша цель»,— заверил господин Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Выступление Путина на ВЭФ. Главное

Читать далее

В июне президент заявил о необходимости к 2030 году обеспечить ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям соответствие общероссийским показателям по уровню жизни. Он призвал сделать так, чтобы «люди увидели реальные перемены к лучшему». Он также поручил снизить уровень бедности по всей России к 2036 году до 5%.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практически заявленное выравнивание означает сокращение разрыва между региональными ценами и среднероссийским уровнем. В апреле 2021 года для Дальнего Востока такой подход предполагал анализ уровня и динамики цен на сельхозпродукцию и продовольствие, после чего должны были приниматься меры по уменьшению разницы.

Один из конкретных инструментов — воздействие на товарную цепочку: в 2021 году предлагалось увеличить объемы и степень переработки дальневосточных водных биологических ресурсов, а также поддержать доставку рыбы из округа в европейскую часть страны, чтобы снизить ее стоимость. То есть сближение цен может достигаться не только регулированием розницы, но и сокращением издержек производства, переработки и перевозки.

Уровень жизни при этом предлагается оценивать не одним ценовым показателем. В 2020 году эксперты планировали учитывать показатели, на которые региональные власти могут влиять прямо или косвенно, тиражировать практики лидирующих регионов и опираться главным образом на опросы граждан; такие результаты могли использоваться и при оценке работы губернаторов.

Подписывайтесь на тему:

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд