Путин: власти России стремятся уравнять стоимость жизни в регионах
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. Он уточнил, что приводить к общим показателям нужно в том числе стоимость продуктов питания.
«Это важный показатель — сколько стоит килограмм яблок, но важнее и другое: как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации... В этом, собственно говоря, и заключается наша цель»,— заверил господин Путин на пленарном заседании ВЭФ.
В июне президент заявил о необходимости к 2030 году обеспечить ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям соответствие общероссийским показателям по уровню жизни. Он призвал сделать так, чтобы «люди увидели реальные перемены к лучшему». Он также поручил снизить уровень бедности по всей России к 2036 году до 5%.
Практически заявленное выравнивание означает сокращение разрыва между региональными ценами и среднероссийским уровнем. В апреле 2021 года для Дальнего Востока такой подход предполагал анализ уровня и динамики цен на сельхозпродукцию и продовольствие, после чего должны были приниматься меры по уменьшению разницы.
Один из конкретных инструментов — воздействие на товарную цепочку: в 2021 году предлагалось увеличить объемы и степень переработки дальневосточных водных биологических ресурсов, а также поддержать доставку рыбы из округа в европейскую часть страны, чтобы снизить ее стоимость. То есть сближение цен может достигаться не только регулированием розницы, но и сокращением издержек производства, переработки и перевозки.
Уровень жизни при этом предлагается оценивать не одним ценовым показателем. В 2020 году эксперты планировали учитывать показатели, на которые региональные власти могут влиять прямо или косвенно, тиражировать практики лидирующих регионов и опираться главным образом на опросы граждан; такие результаты могли использоваться и при оценке работы губернаторов.