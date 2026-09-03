Путин похвалил нефтяников за защиту НПЗ от атак беспилотников

Президент Владимир Путин похвалил российских нефтяников во время выступления на Восточном экономическом форуме. По его словам, нефтекомпании ведут активную работу по защите своих производственных мощностей от атак беспилотников.

«Наши компании включились в эту работу, и уверяю вас, результат уже есть и будет», — сказал Владимир Путин. Он добавил, что «мы будем дальше это делать», потому что «это на будущее пригодится».

Что касается мощностей, требующих ремонта в настоящий момент, восстановительные работы «идут достаточно быстрыми темпами». «Думаю, 10% оставшихся мы восстановим в самое ближайшее время», — сказал президент.

Вице-премьер Александр Новак заявил накануне на ВЭФ, что российские нефтеперерабатывающие заводы защищены лучше, чем в ОАЭ, потому что в России исходят из «более жесткой модели угроз». Он признал, что бизнес вынужден тратить большие деньги на защиту своих активов, однако добавил, что простой НПЗ из-за атак БПЛА обойдется нефтяникам еще дороже.