Путин заявил о поддержании контактов с США

Россия продолжает контакты с США, заявил президент Владимир Путин. По его словам, американский президент Дональд Трамп «настроен на такую позитивную и конструктивную работу».

«Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы в контакте с американской администрацией, и сейчас в контакте до сих пор. И, надеюсь, эти контакты будут продолжаться»,— сказал господин Путин на пленарном заседании ВЭФ.

25 августа Москву посетил глава ЦРУ Джон Рэдклифф. Госдеп объяснил его визит гналаживанием связей разведки США и РФ. По данным Axios, господин Рэдклифф предложил провести встречу президентов США, России и Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «России предложили худой мир».