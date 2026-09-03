Путин: СВО не определяет демографическую ситуацию в России

Нынешний уровень рождаемости в России недостаточен, однако страна находится не в самом худшем положении по этому показателю по сравнению с другими странами. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет. А рождаемость меньше, чем у нас. Да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы. Но это, наверное, все-таки не основной», — сказал Владимир Путин.

По его словам, для улучшения ситуации российские власти должны обращать внимание в первую очередь на «создание стимулов для семей, для молодых женщин». Также нужны изменения в общественном сознании и соответствующая информационная политика, добавил он.

Улучшение демографической ситуации — это «вызов для нас, один из самых главных, будем над этим работать». К тому же у России есть опыт улучшения таких показателей после 90-х годов, и страна его обязательно повторит, подчеркнул Владимир Путин.