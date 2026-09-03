Путин: Россия повторит опыт улучшения демографии после 1990-х годов

Россия уже обладает опытом улучшения демографической ситуации в стране после 1990-х годов и обязательно повторит его. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«В середине 2000-х годов мы добились этого. Был заметный подъем»,— напомнил глава государства. Владимир Путин добавил, что уровень рождаемости в России не на самом плохом уровне, но кажется недостаточным. Власти страны, по словам президента, относятся к демографической ситуации как к вопросу национальной безопасности.

«Если говорить о регионе, где мы находимся (Дальний Восток.—"Ъ"), то мы не в самом худшем положении. Знаете, что в Южной Корее 0,7. Больше, чем в два раза, меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому»,— рассказал господин Путин.