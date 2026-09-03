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В аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ярославля (Туношна) утром 3 сентября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в своем канале в «Максе» в 6:30.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении ведомства.

Накануне, 2 сентября, аэропорт также временно приостанавливал работу. Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали с 14:42 до 22:43 на фоне режима беспилотной опасности. Тогда в регионе силами РЭБ были подавлены четыре беспилотника.

UPD: аэропорт возобновил работу в 12:28 3 сентября.

Антон Голицын

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