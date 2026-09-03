В Ярославской области клиенты оставили 30 млн безналичных чаевых

Жители и гости Ярославской области с начала 2026 года оставили в кафе, ресторанах и других заведениях сферы услуг региона около 30 млн руб. чаевых в безналичной форме. Такие данные приводит сервис электронных чаевых «Нетмонет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Средний размер благодарности за обслуживание вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 319 до 344 руб. Больше всего чаевых пришлось на Ярославль — более 18,6 млн руб. с начала года. В областном центре также зафиксирована максимальная разовая сумма чаевых — 10 тыс. руб.

По среднему размеру чаевых лидерами оказались Углич и Мышкин, где посетители оставляют сотрудникам в среднем 396 руб. В Переславле-Залесском средняя сумма чаевых составила 377 руб., в Рыбинске — 360 руб., в Ярославле — 315 руб.

Наиболее щедрым периодом оказались новогодние каникулы: средний размер чаевых тогда был на 22% выше обычного. Вечером посетители в среднем оставляют вдвое больше чаевых, чем утром, и в два раза чаще сопровождают их отзывами.

Антон Голицын