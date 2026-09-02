Ярославский беговой центр откроют в 2026 году

В Ярославле строят новый беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Сейчас на площадке возводят основное здание. После завершения монтажных работ рабочие займутся внутренней отделкой и благоустройством территории. По сообщению ВФЛА, строительство планируют завершить до конца 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ВФЛА Фото: Пресс-служба ВФЛА Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ВФЛА Фото: Пресс-служба ВФЛА

Внутри центра оборудуют все необходимое для занятий спортом. Посетителям будут доступны раздевалки, душевые, камеры хранения и зал. Рядом со зданием разместят прорезиненную дорожку для бега, а также пространства для занятий и отдыха.

По мнению амбассадора проекта Сергея Грибушкова, новый комплекс сможет объединить опытных спортсменов и тех, кто только начинает заниматься бегом.

«Беговой центр станет точкой притяжения и для опытных бегунов, и для тех, кто только начинает. Есть все предпосылки для создания интересного комьюнити на базе центра»,— подчеркнул он.

После открытия центра ожидается большой поток посетителей. Очень важно сохранить оборудование в хорошем состоянии.

«Беговой центр — это наш общий дом, давайте будем его беречь»,— призвал Сергей Грибушков.

Ярославский спортивный комплекс входит в совместную программу ВФЛА и АНО «Евразия» по созданию сети беговых центров. Всего в рамках проекта в российских городах планируется открыть 23 площадки.