ЕР в Ярославской области поддержала Лисицына после снятия партийного кандидата

Ярославское региональное отделение «Единой России» приняло решение поддержать на выборах в ГД РФ независимого кандидата Анатолия Лисицына. Решение было принято 2 сентября на заседании президиума регионального политсовета партии. Об этом сообщили в реготделении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Лисицын

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Анатолий Лисицын

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Кандидат от «Единой России» по Ярославскому одномандатному округу №193 Владимир Пахарев снял свою кандидатуру с выборов.

«К сожалению, кандидат от партии по Ярославскому одномандатному округу №193 Владимир Витальевич Пахарев по семейным обстоятельствам был вынужден снять свою кандидатуру с выборов. В связи с этим президиум регионального политсовета принял решение о поддержке на выборах независимого кандидата Анатолия Ивановича Лисицына, который также избирается по 193-му округу»,— сообщил секретарь регионального отделения партии Евгений Чуркин.

По словам господина Чуркина, Анатолий Лисицын стоял у истоков создания ярославской «Единой России», поддерживал политику президента и в ходе нынешней избирательной кампании вместе с партией участвовал в сборе предложений в новую Народную программу.

Анатолий Лисицын — первый губернатор Ярославской области, депутат Госдумы. На выборы в нижнюю палату парламента девятого созыва он зарегистрирован как самовыдвиженец после выхода из «Справедливой России». В свою поддержку господин Лисицын собрал более 16 тыс. подписей.

Антон Голицын