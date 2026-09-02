Ярославских школьников могут оставить в помещениях из-за угрозы БПЛА

В образовательных учреждениях Ярославской области 2 сентября учащихся второй смены на фоне режима беспилотной опасности оставляют в помещениях. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В образовательных учреждениях ученики второй смены остаются в помещениях и при необходимости будут находиться в них до снятия режима „Непосредственная угроза“»,— написал глава региона.

В дошкольных учреждениях при атаке беспилотников отменяются прогулки на территории. Дети также могут оставаться в помещениях до снятия режима «Непосредственная угроза».

Беспилотная опасность в Ярославской области была объявлена 2 сентября в 15:10. На этом фоне власти также ограничили движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Антон Голицын