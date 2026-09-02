В Татарстане минимальный потребительский бюджет вырос до 30,1 тыс. рублей

Минимальный потребительский бюджет в Татарстане за второй квартал повысили до 30,1 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В первом квартале показатель составлял 28,9 тыс. руб.

Минимальный потребительский бюджет — стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, который должен обеспечивать удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Анна Кайдалова