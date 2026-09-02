Ярославский губернатор сообщил о перекрытии выезда в сторону Москвы

Выезд из Ярославля в сторону Москвы закрыли на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Движение закрыто от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Из-за перекрытия внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

«Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте»,— сообщил губернатор.

Межмуниципальные автобусы, маршруты которых пролегают через перекрытый участок М-8, временно остаются на территории автовокзала. В регионе также закрыт аэропорт.

Алла Чижова