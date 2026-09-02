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Режим беспилотной опасности ввели в Ярославской области

На территории Ярославской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев днем 2 сентября.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Он призвал сохранять спокойствие, покинуть улицу и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях рекомендуется зашторить окна и отойти от них на безопасное расстояние.

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки»,— написал губернатор.

За полчаса до объявления опасности был закрыт ярославский аэропорт.

Алла Чижова

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