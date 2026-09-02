Президент «Локомотива» объяснил повышение цен на абонементы

Ярославский ХК «Локомотив» был вынужден повысить цены на абонементы на регулярный чемпионат сезона 2026/27, сообщил президент клуба Юрий Яковлев на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ранее портал Yarnews сообщал, что абонементы в среднем подорожали на 50%. Сейчас минимальная цена на 34 домашних матчах чемпионата составляет 25,8 тыс. руб., максимальная — 67,5 тыс. руб.

«Сами посудите, цены на все очень растут. Затраты очень большие. Проблемы, вы же понимаете, и у спонсоров, и в бюджете, и всюду. Нам приходится много денег тратить, чтобы не только решать вопросы команды, но и решать вопросы с ареной, молодежью, которых у нас очень много. Поэтому затраты очень большие. Поэтому больной вопрос, я согласен, но были вынуждены. Ну и потом мы проводим анализ с другими клубами. Мы не первые, далеко не первые»,— сказал господин Яковлев.

Стоимость абонементов на матчи «Локомотива» начала расти после первого завоевания клубом Кубка Гагарина. В сезоне 2024/25 абонементы стоили 9,5 – 27,9 тыс. руб., в сезоне 25/26 — 16,8 – 46,2 тыс. руб. По итогам сезона 25/26 «железнодорожники» стали двукратными обладателями главного трофея КХЛ.

Алла Чижова