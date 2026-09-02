Ярославский «Локомотив» надеется на возвращение ушедших легионеров

Президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев надеется, что в состав смогут вернуться легионеры Байрон Фрэз, Мартин Гернат и Рихард Паник, которые выступали за ярославский клуб в последние годы. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рихард Паник

Фото: ХК «Локомотив» Рихард Паник

Фото: ХК «Локомотив»

«Конечно, мы очень надеемся, что ребята приедут. Другое дело, что такая ситуация непростая и в стране, и в хоккее в целом. Мы считаем, что ребята вполне могут вернуться»,— сказал господин Яковлев.

Ранее сообщалось, что Рихард Паник и Байрон Фрэз завершили карьеры. Однако позже журналисты не исключили возвращение обоих игроков по ходу сезона. Официальной информации о будущем Мартина Герната не было.

Алла Чижова