В Ярославле создадут мурал с Федором Ушаковым

В Ярославле на фасаде дома №115 на Московском проспекте художники создают мурал, посвященный адмиралу Федору Ушакову. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Работы ведут специалисты, участвующие в федеральном проекте «Уличные галереи». Общая площадь будущего изображения превышает 450 квадратных метров. Торжественное открытие мурала запланировано на середину октября.

Выдающийся флотоводец, адмирал Федор Ушаков родился в 1745 году в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Крещен адмирал был в Церкви Богоявления на Острову в селе Хопылево Ярославской области. В 2024 году церкви передали частицу мощей адмирала.

Алла Чижова