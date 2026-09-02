Рынок новостроек Ростова продемонстрировал рекордный дисконт в 20% и 41% резерва

Во втором квартале 2026 года на первичном рынке Ростова-на-Дону было заключено 3,4 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ) и купли-продажи (ДКП). Из них 437 пришлись на ДКП, что составило 12,6% от общего объема реализации. Среднемесячный темп продаж в апреле–июне достигал 1,1 тыс. лота. Главным драйвером спроса оставалась ипотека, доля которой в структуре сделок составила 61%. Такие данные приводит сервис цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Донская столица демонстрирует один из самых высоких средних размеров дисконта при покупке квартиры на первичном рынке. В 54,4% всех сделок во II квартале был применен прямой дисконт, а его средний размер достиг рекордных 20%, что в денежном выражении составляет 1,8 млн руб. Это абсолютный максимум среди всех городов, анализируемых сервисом.

Одновременно в 35,2% сделок зафиксировано искусственное завышение стартовой цены — в среднем на 18,53%, или 983 тыс. руб. Ростовские застройщики активно используют модель «высокий ценник — больше торг», делая скидку главным маркетинговым инструментом для закрытия сделок в условиях жесткой конкуренции, считают аналитики сервиса.

Объем открытых предложений на конец второго квартала составил 21,4 тыс. лота общей площадью более 1 млн кв. м. Средняя цена квадратного метра в экспозиции в июне составила 158,5 тыс. руб., тогда как реальные сделки закрывались по 143,5 тыс. руб. за кв. м. Разница в 15 тыс. руб. подтверждает масштаб ценовых уступок со стороны девелоперов.

В структуре остатков строящегося жилья (32 тыс. лота) 41,3% приходится на маркетинговый резерв — квартиры, которые девелоперы сознательно пока не выводят в продажу. Это самый высокий показатель резервирования среди крупных городов, что свидетельствует о стратегии сдерживания предложения для поддержания цен.

При среднемесячном темпе поглощения в 1 тыс. лотов ДДУ на реализацию всех непроданных квартир потребуется 2,5 года — достаточный баланс спроса и предложения для рынка города-миллионника.

Наталья Белоштейн