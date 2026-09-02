Надземные переходы в Ярославле могут отремонтировать в 2027 году

В Ярославле надземные переходы на Московском проспекте могут отремонтировать в 2027 году. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Олег Виноградов на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и благоустройству в муниципалитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент городского хозяйства г. Ярославля Фото: Департамент городского хозяйства г. Ярославля

Сейчас проектом ремонта занимается областной «Проектный институт». Планируется, что в переходах заменят поликарбонат и освещение, проведут отделочные работы и устройство лифтовых шахт. Сейчас «Проектный институт» проводит геологические изыскания в местах посадки шахт.

«Плановый срок готовности смет — 30.09 этого года. После определения сметной стоимости и получения положительных заключений государственной экспертизы будет принято решение о включении в план на 2026 – 2027 год»,— сказал господин Виноградов, подтвердив, что есть надежда на ремонт всех трех переходов в 2027 году.

Алла Чижова