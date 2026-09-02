В Ярославле планируют сохранить деревья на улице Кирова

В Ярославле на улице Кирова и части улицы Андропова хотят сохранить деревья. Об этом на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и благоустройству муниципалитета сообщил директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Кирова до реконструкции

Фото: Правительство Ярославской области Улица Кирова до реконструкции

Фото: Правительство Ярославской области

Вопрос о зеленых насаждениях задал зампред муниципалитета Олег Ненилин. Он уточнил, что речь идет не о мобильном озеленении, а о стационарном, то есть о посадке в землю. Его отсутствие беспокоит местных жителей. По словам господина Трубачева, идет поиск возможных вариантов.

«На данный момент работы будут выполняться в том ключе, в котором идут. Планируется мобильное озеленение, и далее уже с сетевыми организациями проработаем вопрос нахождения коридоров безопасности, которые могут позволить именно высадку деревьев в грунт. При этом по улице Кирова и по части Андропова те деревья, которые находятся, стараемся очень, чтобы они сохранили именно свое положение. Эти деревья планируется оставить»,— сказал глава «Агентства».

Он также сообщил о ходе создания пешеходного центра. На большинстве улиц уже уложили плитку и устанавливают малые архитектурные формы (МАФ). На улице Андропова (от Кирова до Максимова) идет переукладка подземных коммуникаций. На Кирова занимаются переустройством сетей. Самые масштабные работы сейчас ведут на площади у часовни Александра Невского. Все работы по благоустройству завершат к 1 октября 2026 года. Единственный объект, который будет перенесен на 2027 год, — это фонтан на площади у часовни Александра Невского. Реконструкцию проведут весной.

Алла Чижова