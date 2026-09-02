В Ярославле к отопительному сезону готовы 96% МКД

В Ярославле 4,3 из 4,5 тыс. многоквартирных домов (МКД) готовы к отопительному сезону, что составляет 96%. Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства муниципалитета сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Владимир Куликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В городе к отопительному сезону готовы 45 из 55 источников теплоснабжения. В социальных объектах всего 610 теплоузлов, их промывка составляет 99,3%, опрессовка — 98,9%.

В этом году планируют отремонтировать 5,8 км сетей, из них на 3,7 км работы уже завершены. В ходе гидравлических испытаний тепловых сетей было выявлено 970 дефектов, из них 85% устранены. В частности, на сетях ПАО «ТГК-2» устранили 250 из 306 дефектов, «Ярославских энергосистем» — 570 из 659 дефектов.

«На сегодняшний день все работы идут в штатном режиме, в графике, пока больших опасений нет»,— констатировал господин Куликов.

Алла Чижова