Ярославль вошел в число лидеров по снижению цен на новостройки в августе

В августе средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ярославля снизилась на 1,3% — до 126,6 тыс. руб. Средняя цена квартиры упала на 2,1% — до 6,9 млн руб. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По снижению цены квадратного метра Ярославль занял четвертое место среди 70 исследованных городов. Сильнее цены упали только в Грозном (–3%), Астрахани (–2,1%) и Новокузнецке (–1,3%). В целом квадратный метр подешевел лишь в 17 городах, тогда как в 51 вырос.

В соседних с Ярославлем областных центрах был зафиксирован рост: в Иванове «квадрат» подорожал на 3,4%, до 125,5 тыс. руб., во Владимире — на 3%, до 138,8 тыс. руб.

В среднем по России квадратный метр в новостройках в августе подорожал на 1,1% — до 166,5 тыс. руб., а средняя квартира — на 0,8% — до 8,58 млн руб.

Антон Голицын