Дом мещанки Еликониды Патрекеевой в Ярославле включили в реестр ОКН

Дом мещанки Еликониды Патрекеевой, расположенный на улице Большой Октябрьской, 46, в Ярославле, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) народов РФ. Соответствующий приказ подписала руководитель областной службы охраны ОКН Светлана Охинцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: служба охраны ОКН Ярославской области Фото: служба охраны ОКН Ярославской области

Дом мещанки был построен в 1840-е годы из кирпича в стиле позднего классицизма. Оконные проемы второго этажа украшены прямыми профилированными сандриками на фигурных кронштейнах.

«Архитектурный облик дома передает уклад жизни своего времени. Изначально здание принадлежало самой мещанке Еликониде Патрекеевой, которая стала его первой владелицей»,— рассказывали в областной службе.

Включение исторического здания в реестр свидетельствует о том, что объект официально признан памятником и взят под государственную охрану. Дом запрещено сносить или менять его исторический облик, а любые строительные работы теперь требуют получения специального разрешения.

Алла Чижова