В Новом Некоузе установили стелу с фигурой русского воина
В Новом Некоузе завершилась установка новой стелы. Она обозначает границу населенного пункта и посвящена истории края, сообщил глава Некоузского округа Григорий Петров.
Фото: страница Григория Петрова в ВК
Композиция включает фигуру русского воина с мечом и щитом. На щите изображен герб Некоуза. По словам господина Петрова, новый элемент должен стать символом-защитником, олицетворяющим силу и преемственность поколений.
Проект реализовали в рамках программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». По словам главы округа, идея стелы предварительно обсуждалась с жителями. Стела установлена со стороны дороги на Шестихино.