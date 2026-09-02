В Новом Некоузе установили стелу с фигурой русского воина

В Новом Некоузе завершилась установка новой стелы. Она обозначает границу населенного пункта и посвящена истории края, сообщил глава Некоузского округа Григорий Петров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Григория Петрова в ВК Фото: страница Григория Петрова в ВК

Композиция включает фигуру русского воина с мечом и щитом. На щите изображен герб Некоуза. По словам господина Петрова, новый элемент должен стать символом-защитником, олицетворяющим силу и преемственность поколений.

Проект реализовали в рамках программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». По словам главы округа, идея стелы предварительно обсуждалась с жителями. Стела установлена со стороны дороги на Шестихино.

Антон Голицын