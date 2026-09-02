Промышленность Ярославской области ускорила рост

Промышленное производство в Ярославской области продолжило расти: по итогам января—июля 2026 года индекс составил 108,6% к аналогичному периоду прошлого года против 102,4% по итогам первого полугодия. В июле производство выросло на 19,5% год к году, следует из данных Ярославльстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Основной вклад в динамику внесли обрабатывающие производства. Их индекс за семь месяцев составил 109,4%, тогда как по итогам января—июня он составлял 102,2%. В июле выпуск в обрабатывающей промышленности оказался на 21,3% выше, чем годом ранее.

Наиболее заметный рост за семь месяцев зафиксирован в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — в 14,4 раза к январю—июлю 2025 года. Производство электрического оборудования выросло в 2,1 раза. На 17,7% увеличилось производство мебели, на 16,4% — прочей неметаллической минеральной продукции, на 18% — готовых металлических изделий. Одновременно в этот период снизились производство нефтепродуктов, пищевых продуктов, а также ремонт и монтаж машин и оборудования.

В июле относительно прошлого года выросла также добыча полезных ископаемых — на 11,5%. Производство и распределение электроэнергии, газа и пара увеличилось на 0,6%, тогда как водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов снизились на 2,4%.

Антон Голицын