Двое подростков пострадали в ДТП с питбайком под Ярославлем

В Ярославском районе два подростка пострадали в ДТП с кроссовым мотоциклом. Авария произошла вечером 1 сентября на федеральной трассе М-8 «Холмогоры», сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По предварительной информации, около 18:30 на 273-м км трассы, напротив дома №42 в поселке Лесная Поляна, несовершеннолетний водитель кроссового мотоцикла не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего произошло опрокидывание.

В результате пострадали водитель питбайка и его пассажир, оба несовершеннолетние. С различными травмами они были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Антон Голицын