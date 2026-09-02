Двое подростков пострадали в ДТП с питбайком под Ярославлем
В Ярославском районе два подростка пострадали в ДТП с кроссовым мотоциклом. Авария произошла вечером 1 сентября на федеральной трассе М-8 «Холмогоры», сообщили в областной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
По предварительной информации, около 18:30 на 273-м км трассы, напротив дома №42 в поселке Лесная Поляна, несовершеннолетний водитель кроссового мотоцикла не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего произошло опрокидывание.
В результате пострадали водитель питбайка и его пассажир, оба несовершеннолетние. С различными травмами они были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.